Tarihi ahşap bina çöktü - Son Dakika

Bursa'da tarihi surlar arasında kalan, geçmişi Yunanlara dayanan iki katlı ahşap bina çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevre binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildi.

Olay saat gece 00.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi, Yahşibey caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 200 yıllık olduğu belirtilen ve geçmişi Yunanlara dayanan kullanılmayan tarihi ahşap binada sarsıntı yaşandı. Sarsıntının yaşanmasıyla 2 katlı kullanılmayan ahşap binanın çöktüğünü gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede kullanılmadığı anlaşılan binanın çökmesi sonucu şans eseri yaralanan olmadığı belirlendi.

Çöken binanın çevresinin polislerce güvenlik şeridine alınması sonrasında vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi. Binanın çökmesi sebebiyle çevredeki binalarda oturan bazı vatandaşlar da ekiplerce tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

(Gökay Başdan/İHA)