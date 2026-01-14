Tarihi Ataköy Baruthane Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras tarafından restore edilen Tarihi Ataköy Baruthane, Özen Yula'ya 2001 Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Yazarı" ödülünü kazandıran "Ay Tedirginliği" oyununun prömiyeriyle açıldı.

Bakırköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mekan, Bakırköy Belediye Tiyatrolarının (BBT) sahnesi olarak hizmete girdi.

Yazılışının 30. yılında Damla Karaelmas ve Emre Koç performansıyla sahnelenen eser, 1950'lerin İstanbul'unda gecenin ıssızlığında yolları kesişen bir kadın ve bir adamın hikayesini konu alıyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen açılışa BBT'nin kurucusu ve onursal başkanı Prof. Zeliha Berksoy, BBT Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, oyunun yazarı Özen Yula ile birçok tiyatro sanatçısı katıldı.

Oyun, 14, 21 ve 28 Ocak'ta Tarihi Ataköy Baruthane Sahnesi'nde yeniden sahnelenecek.