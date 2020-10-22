Tarihi çömleği satmak isterken yakalandılar - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yaparak buldukları tarihi çömleği satmak isteyen iki şüpheli, suçüstü yakalandı.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balandız Mahallesi'nde 2 kişinin kaçak kazı sonucu çıkarmış olduğu tarihi çömleği satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçe Jandarma, şüphelileri yakalamak ve tarihi çömleği ele geçirmek için operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, kimlik bilgileri tespit edilen 2 şüpheli takip edilerek, ellerinde bulunan çömleği satmak istedikleri esnada, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Ele geçirilen çömlek incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.