Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazlıgöl belde merkezinde yaptıkları aramada 70 madeni bakır ve gümüş sikke ele geçirdi.
Y.K. ve A.C. hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?