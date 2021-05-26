Tarihi Gazi Turhanbey Camisi göçmen kuşlara yuva oldu - Son Dakika

Edirne'deki Gazi Turhanbey Türbesi ve Camisi leylekler ve kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor.

Göçmen kuşların mevsimlik konaklama noktalarının başında gelen Edirne sevimli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Uzunköprü ilçesinde bağlı Kırkkavak köyünde bulunan yaklaşık 6 asırlık Gazi Turhanbey Türbesi ve Camisi de leylek ve kırlangıçlara yuva oldu.

Bahar aylarıyla birlikte tarihi caminin kubbesi ve çevresine yuvalarını yapan kuşlar yapıya ayrı bir güzellik katıyor.

Köy muhtarı Bilal Altan, AA muhabirine göçmen kuşların tarihi yapıyı kendilerine yuva edindiğini söyledi.

Kuşların ziyaretçilerin de ilgisini çektiğini belirten Altan, "Nasıl Gazi Turhanbey buraları yurt edinmişse onlarda köyümüzü kendilerine yurt edinmiş durumda. Göçmen kuşlar her sene gelip burada yuvalarına konuşlanıyorlar. Biz de onların yuvalarını bozmadan koruyarak misafir etmeye devam ediyoruz." diye konuştu."