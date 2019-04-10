Son Dakika Haberleri: Tarihi Gerçekleri Yok Sayan, Yeni Husumet Tohumları Eken Bir Karar"

Tarihi Gerçekleri Yok Sayan, Yeni Husumet Tohumları Eken Bir Karar"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararı, tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır.

Tarihi Gerçekleri Yok Sayan, Yeni Husumet Tohumları Eken Bir Karar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararı, tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1915 yılında yaşanan olayların "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanınması talebiyle İtalya Parlamentosuna bir önerge sunulmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, paylaşımında şunları kaydetti:

"İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararı, tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır. Cumhurbaşkanımızın ortak tarih komisyonu çağrısını yok sayan ve siyasi popülizmi körükleyen bu yaklaşımları şiddetle reddediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:41 Kaynak: AA
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