Tarihi Hamamda Kaçak Tadilat Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tarihi Hamamda Kaçak Tadilat Tespit Edildi

Tarihi Hamamda Kaçak Tadilat Tespit Edildi
10.01.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 300 yıllık hamamda izinsiz tadilat yapıldığı belirlendi, adli işlem başlatıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan yaklaşık 3 asırlık tarihi hamamda kaçak kazı yapıldığını ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri, içeride izinsiz tadilat yapıldığını tespit etti.

Buldan'ın Hamamboğazı bölgesinde bulunan 300 yıllık hamamda kazı değil tadilat çalışmalarının yapıldığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Kazı çalışmaları yapıldığı haberinin ihbar kabul edilmesi üzerine ivedilikle Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tarihi hamamda inceleme yapılmış, yapılan incelemeler neticesinde kaçak kazı olayının olmadığı, hamamda izinsiz şekilde inşaat çalışması yapılarak güçlendirme tadilatının yapıldığı anlaşıldı.

Yapılan işlemlerin 1. derecede sit alanı olan bölgede gerçekleştiği ve gerekli izinlerin alınıp alınmadığının tespiti için araştırma yapılarak adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizli, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tarihi Hamamda Kaçak Tadilat Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Rusya Ukrayna’yı Oreşnik füzeyle vurdu Ülke karanlığa gömüldü Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 15:51:30. #7.11#
SON DAKİKA: Tarihi Hamamda Kaçak Tadilat Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.