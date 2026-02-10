Tarihi Höyükte Kaçak Kazı Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tarihi Höyükte Kaçak Kazı Tepkisi

Tarihi Höyükte Kaçak Kazı Tepkisi
10.02.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Böğet köyündeki tarihi höyükte kaçak kazı yapıldı, köylüler duruma tepki gösterdi.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Böğet köyünde bulunan tarihi höyükte yapılan kaçak kazı köylülerde tepkiye neden oldu.

Gece saatlerinde höyük alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, höyükte derin çukurlar açıldığı ve tarihi dokuya zarar verildiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, güvenlik önlemleriyle alanı kontrol altına alırken, Aksaray Müze Müdürlüğü ekipleri de höyükte incelemelerde bulundu.

Köyde yaşayan İshak Dağlı, AA muhabirine, tarihi höyükte sürekli kaçak kazıların olduğunu söyledi.

Höyüğün yetkililer tarafından açılarak turizme kazandırılmasının köy halkını da rahatlatacağını belirten Dağlı, böylelikle kaçak kazılardan da kurtulacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Aksaray, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Höyükte Kaçak Kazı Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

12:37
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar Annesini ve kızını arabada vurmuş
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:57:45. #7.11#
SON DAKİKA: Tarihi Höyükte Kaçak Kazı Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.