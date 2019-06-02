Son Dakika Haberleri: Tarihi kentte tatilciler lokumla karşılandı
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Tarihi kentte tatilciler lokumla karşılandı

8 dakika önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tatilciler, lokumla karşılandı.

Tarihi kentte tatilciler lokumla karşılandı, System.String[]
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tatilciler, lokumla karşılandı.
Safranbolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe girişinde yapılan trafik uygulamasında sürücülere, Kaymakam Fatih Ürkmezer ve İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz Tamtürk tarafından Safranbolu lokumu ikram edildi.
Ürkmezer ve Tamtürk, sürücülere trafikte uymaları gereken kuralların yer aldığı broşürler ile çocuklara "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında karne dağıttı.
Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda Safranbolu'yu tercih eden misafirlere "Hoş geldin" demek için uygulamayı yaptıklarını söyledi.
Bayram tatilinin başlamasıyla yollarda trafiğin arttığına işaret eden Ürkmezer, "İçişleri Bakanlığımızın 2019'u 'Trafik Yılı' ilan etmesiyle eş zamanlı bütün ilçelerde olduğu gibi Safranbolu'da da trafik kontrollerimiz, vatandaşlarımızın huzur ve can güvenliği, sağlıklı bir şekilde tatillerine ve ailelerine kavuşmaları için aralıksız olarak devam ediyor." dedi.
Ürkmezer, şöyle konuştu:
"Kontrollerimizde vatandaşlarımızı öncelikle emniyet kemeri takmaları ve yorgun şekilde araba kullanmamaları konusunda uyarıyoruz. Arabada çocuk varsa ailelerini değerlendirmeleri için onlara karne veriyoruz, daha sonra topluyoruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi çerçevesinde gerekli uyarıları yapıp Safranbolu lokumumuzu ikram ederek iyi bayramlar diliyoruz."
Kaymakam Ürkmezer, amaçlarının vatandaşların kazasız, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde tatillerini geçirmelerini ve ailelerine kavuşmasını sağlamak olduğunu dile getirerek, emniyet ve jandarma tarafından bayram tatilinin son gününe kadar denetimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:41 Kaynak: AA
Karabük, Safranbolu, Güncel
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