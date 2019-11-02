Son Dakika Haberleri: Tarihi köprüde sonbahar etkinliği
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Tarihi köprüde sonbahar etkinliği

6 saat önce

Tokat'ta sadece yayaların kullandığı tarihi Hıdırlık köprüsünde bir grup tarafından sonbahar etkinliği düzenlendi.

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Tokat'ta sadece yayaların kullandığı tarihi Hıdırlık köprüsünde bir grup tarafından sonbahar etkinliği düzenlendi.

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri, Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün destekleri ile topladığı ve siyah poşetlerle getirdikleri sonbahar yapraklarını tarihi Hıdırlık köprüsü üzerine serdi.

Sadece yayalara açık olan tarihi köprüden geçen vatandaşlar bir süre şaşkınlık yaşadı.

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Grup Başkanı Fatma Esin Tuna, Tokat'ta farklı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Sonbahar'ın bir keyif mevsimi olduğunu, sonbaharı doya doya yaşamadan kışa girmek istemediklerini anlatan Tuna, şöyle konuştu:

"Bizlerde Kasım ayında sararan yapraklar düşmeye başladı. Gazeller üzerinde yürümek çok keyifli. Herkes doyasıya sonbaharı yaşamalı, biz de bugün 769 yıllık tarihi Hıdırlık köprüsü üzerinde böyle bir sürpriz yaptık. Herkesin çok hoşuna gitti, fotoğraf çekindiler. Kent merkezindeki parklarda ve mesire alanlarındaki sarı yaprakların süpürülmemesini belediyeden talep ediyoruz."

Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğrencilerinden Ayşe Laçin ise "Kasım ayının bu güzelliklerini 769 yıllık tarihi bir köprüde yaşamak çok güzel bir duygu bizlere bu duyguyu yaşatanlara çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hıdırlık Köprüsü üzerine serilmiş yaprakları gören çocuklar doyasıya eğlendiler.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:48 Kaynak: AA
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