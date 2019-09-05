Tarihi Mecidiye Hanı'na "Gastronomi Kütüphanesi"

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesince restore edilen 18. yüzyıl yapılarından Mecidiye Hanı'na "Gastronomi Kütüphanesi" kurulacak.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1725 yılında inşa edilen ve Sultan Abdülmecid döneminde de bir onarım geçiren Mecidiye Hanı'nın içerisine "Gastronomi Kütüphanesi" kurulması için protokol imzaladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, Mecidiye Hanı'na gelecek ziyaretçilerin, hem bilgi hem de lezzete doyacağını ifade etti.

Mecidiye Hanı'na ilişkin bilgiler veren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Restorasyonunu tamamladığımız Mecidiye Han içerisinde Gastronomi Kütüphanesi yapımı ile ilgili protokol imzaladık. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Mecidiye Hanı sahaflar çarşısı olarak hizmete açacağız. Tarihi hanın içerisinde millet kıraathanesi ve Gastronomi Kütüphanesi olacak. Bu kütüphanede şehrimizin yöresel lezzetleri kitaplaştırılmış halde halkımızın hizmetinde sunulacak. Yine Mecidiye Hanı'nın içerisinde yöresel yemeklerimizin sunumunun ve satışının yapılacağı bir mekan da yapacağız."

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da ajans olarak bölgede gastronomi turizminin geliştirilmesi amacıyla bir çağrı yaptıklarına işaret ederek, bu yöndeki projelerden birinin protokolünü imzaladıklarını aktardı.