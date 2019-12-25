Tarihi Mostar Mostar'dan kartpostallık görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi Mostar Mostar'dan kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Tarihi Mostar Mostar'dan kartpostallık görüntüler

6 saat önce

Bosna Hersek'in turistik Mostar kentinde bulunan Boşnakça "Stari Most" olarak adlandırılan Mostar Köprüsü havadan görüntülendi.

Bosna Hersek'in turistik Mostar kentinde bulunan Boşnakça "Stari Most" olarak adlandırılan Mostar Köprüsü havadan görüntülendi. Yaz-kış ziyaretçi akınına uğrayan köprü ve yemyeşil manzarası ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Bosna Hersek'in Mostar kentini tam ortadan bölen Naretva Nehri'nin üzerindeki yaşlı yapı Mostar Köprüsü, yüzyıllar boyunca sayısız insanın bir kıyıdan diğerine geçişini sağlamanın yanı sıra manevi bir köprü görevi üstleniyor. Boşnakça "Stari Most" olarak adlandırılan Mostar Köprüsü, nehrin iki farklı yakasında yaşayan Hırvat ve Müslüman kesimleri birbirine bağlayarak yüzyıllarca Balkanlar'ın en önemli figürleri arasında yer alıyor.

TARİHİ KÖPRÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zaman içerisinde çok yara alan ancak daha sonra yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü havadan görüntülendi. Yemyeşil manzarası ile kendine hayran bırak Mostar Köprüsü, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya pek çok ülkeden yaz kış demeden turisti ağırlıyor. Dar sokakları, renkli evleri ile Mostar Köprüsü'ne ev sahipliği yapan kentte, bugün Müslüman ve Hırvatlar yoğun olarak yaşıyor. Sırpların azınlık olarak yaşadığı kentte, Mostar Köprüsü'nün bir tarafında Müslümanlar diğer tarafında ise Hırvatlar yaşıyor.

MOSTAR KÖPRÜSÜ'NÜN DUYGUSAL HİKAYESİ

Stari Mostar adı ile de bilinen Mostar Köprüsü, 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan'ın da öğrencisi olan Mimar Hayreddin tarafından tasarlanarak yapıldı. Mimar Hayreddin'in, köprüsünün ahşap destekleri sökülürken kendi mezarını da kazmaya başladığı ifade ediliyor. İkinci Dünya Savaşı'na rağmen ayakta kalmayı başaran köprü, Balkan Savaşları sırasında Hırvat güçleri tarafından tahrip edildi, top atışlarıyla yıkıldı.

TÜRKLER TARAFINDAN İNŞA EDİLDİ

Tarihi köprü, 1997 yılında UNESCO, TIKA ve Dünya Bankası desteğiyle yeniden inşa edildi. Açılışı Prens Charles tarafından 2004 yılında gerçekleştirilen köprü için Neretva Nehri'nde bulunan köprünün eski taşları kullanıldı. Bugün dünyanın farklı noktalarından binlerce kişiyi ağırlayan 4 metre genişliğindeki tek kemerli köprü 30 metre uzunluğunda ve Neretva Nehri'nden 24 metre yükseklikte yer alıyor.

HER YIL YÜZLERCE KİŞİ KÖPRÜDEN ATLIYOR

Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Mostar Köprüsü'nden her yıl yüzlerce kişi atlıyor. İlk olarak 1964 yılında gerçekleştirilen aktivite kapsamında genç erkekler her yıl Temmuz ayında kendilerini Naretva Nehri'nin sularına bırakıyor.

Kenti ziyaret eden Çinli turistler, ilk kez Mostar'a geldiklerini ifade ederek Bosna-Hersek'i beğendiklerini dile getirdi. Kentin güzelliğinin çok güzel olduğunu, insanların son derece iyi olduklarını ve ülkenin ucuz olduğunu ifade etti.

EŞSİZ MANZARASI İLE HUZURU BİR ARADA SUNAN BLAGAY TEKKESİ

Mostar'ı ziyaret edenlerin mutlaka görmesi gereken bir başka nokta ise Blagay Tekkesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'teki hakimiyetinin ardından Boşnakların hızla Müslümanlığı seçmesinde önemli rol oynayan Blagay Tekkesi, Mostar'a 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Eşsiz manzarasıyla huzuru bir arada sunan Blagay Tekkesi, Sarı Saltuk ve Şeyh Açıkbaş türbelerini de barındırıyor. Tekkede, ibadet odaları, misafirhane, hamamlık, mutfak, iç avlu ve abdesthane bölümleri yer alıyor.

(İHA)

Tarihi Mostar Mostar'dan kartpostallık görüntüler

Bosna - Hersek, Uzak Doğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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