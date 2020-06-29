Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın cephe aydınlatması yenilendi - Son Dakika

Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın cephe aydınlatması yenilendi

- Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın cephe aydınlatması yenilendi Kuşadası'nın giriş noktalarında yapılan estetik çalışmaların ardından bu kez ilçenin en önemli tarihi eserlerinden ve simgelerinden biri olan ve 1618 yılında Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Kervansaray'ın...

- Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın cephe aydınlatması yenilendi

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AYDIN - Kuşadası'nın giriş noktalarında yapılan estetik çalışmaların ardından bu kez ilçenin en önemli tarihi eserlerinden ve simgelerinden biri olan ve 1618 yılında Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Kervansaray'ın cephe aydınlatmaları yenilendi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in ortaya koyduğu yeni ve modern turizm kenti vizyonu kapsamında Kervansaray'ın tarihi değerine yakışır şekilde aydınlatılmasını istemesiyle başlatılan çalışmalar, Kuşadası Belediyesi Estetik Kurul Üyesi Levent Köylü'nün koordinasyonunda yürütüldü.

Aydınlatma çalışmalarında son aşamaya gelindiğini kaydeden Kuşadası Belediyesi Estetik Kurul üyesi Levent Köylü, " Çalışmalar iki aşamada sürdürüldü. Birinci aşaması olan tarihi eserin tüm cephelerinin aydınlatması bugün itibariyle tamamlandı. Mevcut aydınlatma eski tip yüksek enerji tüketimi yapan projektörlerle yapılmaktaydı. Projelendirme ve uygulama bu konuda uzman bir ekip tarafından yapıldı ve dünyadaki benzeri mimari eserlerde kullanılan enerji tüketimi çok az olan özel led aydınlatma sistemleri kullanıldı. Projenin ikinci aşamasını limanın kapısına bakan cephede kullanılacak olan ışık ve ses animasyonu oluşturmaktadır. Bunun için Avrupa'dan çok özel bir cihaz sipariş edildi. Temmuz ayı içinde teslim edilecek cihazla yapılacak bu gösterilerin herkes tarafından büyük bir ilgiyle izleneceğini düşünüyoruz. Belediye Başkanımızın talimatı ile benzer bir çalışma yakın zamanda Güvercin Ada da başlatılacaktır " dedi.

"Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı"

Kuşadası İskelesi yakınındadır. 1618 yılında Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kalın ve yüksek duvarların çevrelediği dikdörtgen avlunun etrafında iki katlı, revaklı kapalı mekan vardır. Moloz taş ve devşirme taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Küçük bir iç kale görünümünde olan kervansaray, en üst kısmı üçgen uçlu, sivri dendanelidir. Geniş avlu etrafında sıralanmış odalar vardır. Çeşitli dönemlerde restorasyon görmüş ve sağlam durumdadır. Kuzeybatı ve güneydoğudaki köşelerde arkadan üst kata çıkan iki merdiveni bulunmaktadır. Kervansaray'ın girişi kuzeyde olup, mermer kapı boşluğu kemerle örülmüştür.

Mehmet Paşa, Kuşadası, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın cephe aydınlatması yenilendi - Son Dakika

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