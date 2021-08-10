Üye Girişi
Tarihi şadırvanın mermer kaplanmasına mimarlar da sessiz kalmadı - Son Dakika

Tarihi şadırvanın mermer kaplanmasına mimarlar da sessiz kalmadı

10.08.2021 12:59

- Tarihi şadırvanın mermer kaplanmasına mimarlar da sessiz kalmadı Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği sekreter üyesi Mimar Selim Kınalı: "Koruma altında olan tescilli yapıda bu tip bir tadilat yapılması bence yanlış" Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii'nin tarihi...

- Tarihi şadırvanın mermer kaplanmasına mimarlar da sessiz kalmadı

Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği sekreter üyesi Mimar Selim Kınalı:

"Koruma altında olan tescilli yapıda bu tip bir tadilat yapılması bence yanlış"

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii'nin tarihi şadırvanının mermerle kaplanmasına ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği adına açıklamalarda bulunan mimar Selim Kınalı, "Koruma altında olan tescilli yapıda bu tip bir tadilat yapılması bence yanlış ve bu yanlıştan dönülmüş şehrimizin sahipleri tarafından doğru bir karar olmuş" dedi.

Sakarya'nın tarihi simgelerinden biri olan ve yapımı 1300'lü yıllara dayanan Orhan Gazi Camii, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi. Tarihi camiinin tarihi şadırvanı ise geçtiğimiz günlerde bir hayırsever tarafından mermerle kaplanmak istendi. Tarihi şadırvanın musluk bölgeleri işçiler tarafından kaplanmaya başlarken bölge halkının tepkisiyle karşılaştı. Bölge halkının tepkisi ve şikayetleri üzerine mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi. Tepkiye yol açan olay ile ilgili ise Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği'nden açıklama yapıldı. Oda adına konuşan mimar Selim Kınalı, şehrin sahipleri olan vatandaşların bu duruma engel olmasının doğru bir karar olduğunu aktardı. Koruma altında olan bir parselin projelerle tadilat yapılabileceğine değinen Kınalı, bu tür yapıları ileriki nesillere aslına uygun bir şekilde bırakmanın doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

Koruma altında olan tescilli yapıda bu tip bir tadilat yapılması bence yanlış

Tarihi şadırvana mermer döşenmesinin yanlış bir karar olduğunu belirten Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği sekreter üyesi Mimar Selim Kınalı, "Orhan Gazi Camii ve parselinde bulunan bir bütünün tüm parçaları 1982 yılında tescillenmiş, koruma altında olan parçalardır. Öncelikle bu yapılarda elzem durumlarda yapılması gereken tadilatların proje dahilinde bir rapor hazırlanarak koruma kuruluna sunulması ve koruma kurulundan onay alınması sonrasında tadilat yapılabilir. Bu süreçte koruma kurulundan onay alınıp alınmadığını öğrenmek gerekiyor. Fakat yapılan uygulamanın halk tarafından gelen tepkiyle uygulamadan vazgeçilmezi aslında böyle bir onayın olmadığını bize açıkça söylüyor. Koruma altında olan tescilli yapıda bu tip bir tadilat yapılması bence yanlış ve bu yanlıştan dönülmüş şehrimizin sahipleri tarafından doğru bir karar olmuş fakat üzerindeki yapılan temizliğin aslına uygun şekilde ince ve detaylı olarak yapılmasında fayda var" dedi.

Şehrin tüm varlıklarına sahip çıkmamız gerekiyor

Tarihi yerlerin gelecek nesillere aslına uygun olarak bırakmak gerektiğini belirten Kınalı, "Kesme taş yöntemiyle yapılmış bir şadırvan kendisi bizim bu şehrin bileşenleri olarak şehrin tüm varlıklarına sahip çıkmamız gerekiyor nasıl bizden önceki nesiller aslına uygun olarak bize bıraktıysa bizde, bizden sonraki nesillere bu yapıları bırakmakla yükümlüyüz. Doğrusu da bu zaten ve yapılan yanlıştan da dönülmesi bence doğru bir karar olmuş diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bu yapıda yapılmış tescillerde parsel bazında tescil yapıldığını unutmamak gerekiyor

Konuya ilişkin gerekli kurumlarla görüşme sağladıklarını ve resmi olarak belge sunacaklarını belirten Kınalı, "Biz oda yönetimi olarak gerekli görüşmelerimizi yaptık ilgili kurumlarla yasal süreç ne ise yazışmalarımızı yarından itibaren resmi olarak sunacağız. Eski dönemlerde yapılmış tescillerde 1982 yılında özellikle bu yapıda yapılmış tescillerde parsel bazında tescil yapıldığını unutmamak gerekiyor. Parsel bazında tescil ise parselin içeresinde bulunan bütünleşen bir bütünün parçası olan tüm yapılar aslında tescil edilmiş demektir. Orhan Gazi Camii özelinde ise parselin üzerinde ve içerisinde bulunan şadırvanın da tescilli olduğunu unutmamak ve Orhan Gazi Camii'ne gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını şadırvana göstermekte çok büyük fayda var" şeklinde konuştu.

Tarihi şadırvanın mermer kaplanmasına mimarlar da sessiz kalmadı
Tarihi şadırvanın mermer kaplanmasına mimarlar da sessiz kalmadı
Tarihi şadırvanın mermer kaplanmasına mimarlar da sessiz kalmadı
Tarihi şadırvanın mermer kaplanmasına mimarlar da sessiz kalmadı

Orhan Gazi, Sakarya, Kınalı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi şadırvanın mermer kaplanmasına mimarlar da sessiz kalmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hücum jokeri Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri savaşa tutuştu 14:28 Hücum jokeri Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri savaşa tutuştu Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu 14:24 Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş 14:16 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş
Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler 14:04 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı 13:42 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı 13:27 Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? 12:08 Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı 11:34 Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı

Son Dakika Haberleri
14:30 Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı
14:20 İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı
14:15 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş
14:05 İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz
14:03 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler
13:44 Rizespor'un temasa geçtiği Caner Erkin ve Lemos imza aşamasına geldi
13:42 Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, salık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
13:41 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı
13:37 Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi
13:35 "Eve dönüyoruz" paylaşımı yapan Ghezzal'ın uçuşunda rötar! İstanbul'a beklenenden daha gel ayak basacak
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar         
14:24
İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı         
14:20
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor         
14:00
Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi         
13:38
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı         
12:16
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili         
12:00
Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu         
11:32
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 14:47:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi şadırvanın mermer kaplanmasına mimarlar da sessiz kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement