Son Dakika Haberleri: Tarihi Yapı Taziye Evi Olarak Hizmete Açıldı

Tarihi Yapı Taziye Evi Olarak Hizmete Açıldı

1 saat önce

Kilis'te 100 yıllık taş ev, taziye evi olarak hizmete açıldı.

Tarihi Yapı Taziye Evi Olarak Hizmete Açıldı, System.String[]
Kilis'te 100 yıllık taş ev, taziye evi olarak hizmete açıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Aslan Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanarak taziye evine dönüştürülen tarihi binanın açılışında yaptığı konuşmada, cenaze hizmetlerinin önemine değindi.

Aktürk'ün evi belediyeye bağışladığına işaret eden Kara, şunları belirtti:

"Eski Kilis, eski, tarihi sokaklar dar ama gönüller geniş. Eve gireceğiz, ev dar ama sofralar geniş. Yüzyıllar boyunca tarihe Osmanlı da Selçuklu da böyle nam salmış. 77 yaşındaki Yaşar Aktürk, bu doğup büyüdüğü 100 yıllık bu taş evi belediyemize bağışladı. Belediyemiz de daha önce Arabacı Ali, Mehmet Kara ve diğer hayırseverlerin bağışlarında yaptığı gibi bu evi restore ederek taziye evi yaptı."

İstanbul Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk ise restorasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kilis için çaba sarf etmeye devam edeceğini söyledi.

Açılışa, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:58 Kaynak: AA

Hasan Kara, Kilis, Kültür Sanat
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