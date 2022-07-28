Sri Lanka'da OHAL 1 ay uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka'da OHAL 1 ay uzatıldı

28.07.2022 11:27
Sri Lanka'da OHAL 1 ay uzatıldı

Tarihindeki en ağır ekonomik krizlerden biriyle karşı karşıya kalan ve bu nedenle gösterilere sahne olan Sri Lanka'da Meclis, Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe tarafından ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) 1 ay daha uzattı.

Tarihindeki en ağır ekonomik krizlerden biriyle karşı karşıya kalan ve bu nedenle gösterilere sahne olan Sri Lanka'da Meclis, Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe tarafından ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) 1 ay daha uzattı.

Devlet Başkanı Wickremesinghe tarafından 17 Temmuz'da ilan edilen OHAL'in uzatılması için Meclis'te oylama yapıldı.

225 sandalyeli Meclis'te yapılan oylamada, 63 "hayır" oyuna karşı 120 "evet" oyuyla OHAL'in 1 ay daha uzatılması kabul edildi.

Söz konusu OHAL, güvenlik güçlerine gözaltına alma, halka açık toplantıları sınırlama ve özel mülkleri arama yetkilerinin verilmesine izin veriyor.

Muhalefet partileri, OHAL'i hükümetin muhalefeti bastırmaya yönelik bir hareketi olarak eleştirirken, iktidar üyeleri krizin başında protestoların makul olduğunu ancak daha sonra "parlamenter demokrasiye inanmayan ve anayasaya aykırı yollarla iktidarı ele geçirmek isteyen grupların göstericilerin arasına sızarak ortalığı karıştırdığını" ileri sürüyor.

Sri Lanka Anayasası'na göre, OHAL'in devam etmesi için devlet başkanı tarafından ilan edildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde Meclis'te kabul edilmesi gerekiyor.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

YORUMLAR
500
Sri Lanka'nın 8'inci Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ülkesine geri dönmesi bekleniyor Sri Lanka'nın 8'inci Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ülkesine geri dönmesi bekleniyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da OHAL 1 ay uzatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:40:07. #1.13#
SON DAKİKA: Sri Lanka'da OHAL 1 ay uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement