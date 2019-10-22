Tarihte Bugün: Gigi Buffon İlk Kez İtalya'nın Kalesine Geçti

Gianluigi Buffon gerçek bir yaşayan efsane. Futbola başladığı 1995 yılından beri sırayla Parma, Juventus ve PSG formaları giyen Buffon, İtalya Milli Takımı'nın da en çok forma giyen oyuncusu konumunda. 176 kez Gök Mavili formayı terleten Buffon, İtalya ile ilk maçına 29 Ekim 1997 tarihinde 1998 Dünya Kupası playoff karşılaşmasında Rusya'ya karşı giydi. O dönem Milli Takım'ın birinci kalecisi Gianluca Pagliuca'nın maçın 31. dakikasında sakatlanması üzerine oyuna giren Gigi, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri İtalyan Milli Takımı formasını giyen en genç oyuncu oldu.

Kariyerinin en önemli bölümünü Juventus'ta geçiren Buffon siyah-beyaz formayla 659 defa sahaya çıktı. Bu maçların arasından Buffon'un en özel görüntülerini paylaşıyoruz.