Tarım İl Müdürü Akkışla'da yara sardı

Akkışla'da meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgeyi ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin incelemelerde bulundu.

Akkışla'da meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgeyi ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin incelemelerde bulundu.



Akkışla ilçesine bağlı Gömürgen mahallesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Şahin, sel felaketinde hayvan yetiştiricilerine ait barınakların büyük hasar gördüğünün tespit edildiğini belirterek, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerimizin yaptığı çalışmalarda ahır ve yemliklerin zarar gördüğü, 8 küçük baş hayvanın selde kaybolduğu, 200 adet kümes hayvanının telef olduğunu ve 10 ton yemin kullanılamaz hale geldiğini belirledi" dedi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, selde zarar gören yetiştiricileri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Yetiştiricilerin kurum olarak her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Şahin, zor durumda olan yetiştiricilere 30 torba süt yemi ile 30 torba arpa desteğinde bulunduklarını bildirdi.



Şahin, yaşanan felaket sonrasında yetiştiricilere gereken desteğin yapılacağını belirterek, TARSİM'in öneminden bahsetti. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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