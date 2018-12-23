Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı
3 saat önce
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Niğde
'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Merkez Yeşilgölcük
beldesinde tarım işçilerini taşıyan Ahmet B. idaresindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp devrildi.
Kazada araçtaki Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek
, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:34 Kaynak: AA
İşçi Emeklisi, Evsizlerin 'Çorbacı Dayısı' Oldu
Eski Muhtar Cinayetini Azmettirmekten, Yeni Muhtar Tutuklandı
Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu
Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi