Son Dakika Haberleri: Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı

3 saat önce

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı, System.String[]
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Merkez Yeşilgölcük beldesinde tarım işçilerini taşıyan Ahmet B. idaresindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp devrildi.

Kazada araçtaki Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:34 Kaynak: AA

İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşçi Emeklisi, Evsizlerin 'Çorbacı Dayısı' Oldu Eski Muhtar Cinayetini Azmettirmekten, Yeni Muhtar Tutuklandı

Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:40:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]