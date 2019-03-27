Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu: "Şırnak'ı Bir Hayvancılık Merkezi Haline Getireceğiz"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu: "Şırnak'ı Bir Hayvancılık Merkezi Haline Getireceğiz"

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Şırnak'ı bir hayvancılık merkezi haline getireceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu:
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Şırnak'ı bir hayvancılık merkezi haline getireceklerini söyledi.

Şırnak Valiliğini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Aksu, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Aktaş ile makam odasında sohbet ederek, kent ile ilgili bilgi aldı. Aksu ve beraberindekiler, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen sertifikalı fidan dağıtım törenine katıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu ile Vali Aktaş çiftçilere 40 bin adet sertifikalı fidan dağıtımı yaptı.

Burada bir konuşma yapan Aksu, Şırnak'ta uzun bir aradan sonra mezraların açıldığını söyleyerek, "Hayvancılık noktasında ciddi bir akım başladı. İnşallah bunu artırarak devam edeceğiz. Buradaki meralarımızın açılması ve bizim desteklerimizle inşallah Şırnak'ı bir hayvancılık merkezi haline getireceğiz. Biz yeşili çok önemsiyoruz, 2023 hedeflerimiz var. Türkiye'de dünya nüfusu kadar fidan dikmeyi hedefliyoruz. Çok yakın zamanda fidanlarımız büyüyor. Öğrencilerimizle fidan diktik ve bunu artırarak devam ediyoruz. Şırnak'ı da yeşil bir Şırnak yapma hedefindeyiz. Her geçen yıl verdiğimiz rakamı çarpı iki ile katlayarak devam edeceğiz. Bu yıl 40 bin adet fidan dağıtacağız. İnşallah bir sonraki yıl 80 bin adet olarak devam ettireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Sanat Sokağı'ndaki seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Aksu, partililerle bir araya geldi. Aksu, partililerle birlikte Sanat Sokağı'ndaki esnafı da ziyaret etti. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

Aksu, Şırnak, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



McGregor'ın Emeklilik Kararında Elif Aksu Detayı ve Taciz Skandalı Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı "Hayalim Katil Olmaktı" Deyip Önüne Geleni Bıçaklayan Liselinin Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:21:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu: "Şırnak'ı Bir Hayvancılık Merkezi Haline Getireceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]