Kirişci: "(Tahıl ürünleri) Bu ürünlerin üretimini en üst noktada kendi ihtiyacımızı karşılayacak şekilde üretmek durumundayız"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri ile bir araya geldi. (3)

"Biz kendi kısıtlarımızı iyi bilmek durumundayız. Yani biz diyeceğiz ki 'Biz su zengini bir ülke değiliz.' O halde suyu en verimli en tasarruflu bir şekilde kullanmak zorundayız"

"Kıtlık denildiğinde aklımıza ilk gelen ekmektir, ekmekten dolayı undur, unun da kaynağı buğdaydır. Biz bunu aklımıza getirmekle ve bu ürünlerin üretimini en üst noktada kendi ihtiyacımızı karşılayacak şekilde üretmek durumundayız"