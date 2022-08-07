Kirişci: "(Tahıl ürünleri) Bu ürünlerin üretimini en üst noktada kendi ihtiyacımızı karşılayacak şekilde üretmek durumundayız" - Son Dakika
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Kirişci: "(Tahıl ürünleri) Bu ürünlerin üretimini en üst noktada kendi ihtiyacımızı karşılayacak şekilde üretmek durumundayız"

07.08.2022 17:51
Kirişci: "(Tahıl ürünleri) Bu ürünlerin üretimini en üst noktada kendi ihtiyacımızı karşılayacak şekilde üretmek durumundayız"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri ile bir araya geldi. (3)

"Biz kendi kısıtlarımızı iyi bilmek durumundayız. Yani biz diyeceğiz ki 'Biz su zengini bir ülke değiliz.' O halde suyu en verimli en tasarruflu bir şekilde kullanmak zorundayız"

"Kıtlık denildiğinde aklımıza ilk gelen ekmektir, ekmekten dolayı undur, unun da kaynağı buğdaydır. Biz bunu aklımıza getirmekle ve bu ürünlerin üretimini en üst noktada kendi ihtiyacımızı karşılayacak şekilde üretmek durumundayız"

YORUMLAR
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Kirişci: '(Tahıl koridoru anlaşması) Türkiye'nin kendi özgün, uluslararası duruşunu sergilemesiyle oldu' Kirişci: '(Tahıl koridoru anlaşması) Türkiye'nin kendi özgün, uluslararası duruşunu sergilemesiyle oldu' Kirişci: 'Almış olduğumuz tedbirler sayesinde marketlerimizde bir ürünün kıtlığı yaşanmadı' Kirişci: 'Almış olduğumuz tedbirler sayesinde marketlerimizde bir ürünün kıtlığı yaşanmadı'
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kirişci: '(Tahıl ürünleri) Bu ürünlerin üretimini en üst noktada kendi ihtiyacımızı karşılayacak şekilde üretmek durumundayız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kirişci: "(Tahıl ürünleri) Bu ürünlerin üretimini en üst noktada kendi ihtiyacımızı karşılayacak şekilde üretmek durumundayız" - Son Dakika
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