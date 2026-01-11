Yumaklı'dan Yavaş'a Su Eleştirisi - Son Dakika
Yumaklı'dan Yavaş'a Su Eleştirisi

11.01.2026 20:21
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı baraj olmadığını belirterek, "DSİ'nin yapıp teslim ettiği suyu, vatandaşımızın çeşmesinden akıtmayı beceremeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır.

Yumaklı, NSosyal hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'daki su kesintilerine ilişkin iddialarına yanıt verdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'daki su kesintilerine ilişkin iddialarına yanıt verdi.

Paylaşımında Özel'e seslenen Yumaklı, "Sayın Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı baraj yoktur. DSİ'nin yapıp teslim ettiği suyu, vatandaşımızın çeşmesinden akıtmayı beceremeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır. Hala olayın farkında değilsiniz, hala sorun çözme değil saptırma peşindesiniz. Vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan hizmeti yerine getiremiyorsunuz, çeşmesinden suyu akıtamıyorsunuz. Konu bu!" değerlendirmelerinde bulundu.

Yumaklı, yatırımlara da dikkati çekerek, "Gerekli yatırımı yapmamışsınız, yapılan az buçuk yatırımı da yanlış yapmışsınız. 2026 yılında Türkiye Cumhuriyetinin başkentinde, vatandaşları ellerinde bidonlarla akan çeşme bulmaya mahkum etmişsiniz. Senelerce konuya dair zahmet edip kafa yormamışsınız. Barajlardan, kuyulardan DSİ'nin size teslim ettiği suyun üçte birinden fazlasını musluğa gelmeden kaybetmişsiniz. Seçimlerde verdiğiniz vaatleri unutmuşsunuz." ifadelerini kullandı.

"Laf cambazlıklarınız beceriksizliklerinizi örtmüyor"

Halkın susuzlukla, trafikle, çöple, çamurla, çukurla daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Varlık sebebiniz millete hizmettir. Laf cambazlıklarınız beceriksizliklerinizi örtmüyor, bilesiniz. Zahmet edip sorumluluklarınızı yerine getirin. İşinizi yapın! Yapamayacaksanız da açıkça söyleyin, bilelim. Biz gereğini yapar, vatandaşımızı mağdur etmeyiz. Bu arada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin aleyhine olan hiçbir şeye dua etmez, ama sizlerin ve zihniyetinizin ıslah olması için çok kez dua etmiştir."

Kaynak: AA

