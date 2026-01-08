Tarıma Dayalı Yatırımların Son Tamamlanma Tarihi - Son Dakika
Ekonomi

Tarıma Dayalı Yatırımların Son Tamamlanma Tarihi

08.01.2026 10:16
Kırsal kalkınma destekleri projeleri için son tarih 30 Haziran 2026 olarak belirlendi.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 30 Haziran 2026 olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan tebliğ, 28 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süreleri belli oldu.

Buna göre, 2025 yılı başvuru döneminde hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan projelerin son tamamlanma tarihi 30 Haziran 2026 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi

