Tarımda 180. Yıl Kutlandı

(ANKARA) - Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, "'Saman kılıçtan üstündür' diyen 'Üniversiteler özgürdür, özgür kalmalıdır' diyen Cumhuriyetimizin kurucu ulusal önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarıma ve eğitime yönelik yıllar öncesinden bizlerle paylaştığı sözleri ve uyguladığı politikalar bizim için halen daha geçerli olan çözüm önerileri ve hedeflerdir" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye'de tarım öğreniminin başlangıcının 180. yıl dönümü ve 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü dolayısıyla TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kültür Merkezi'nde "Tarım ve Gelecek" konulu sempozyum düzenledi. Etkinlik kapsamında ayrıca; Bilim, Hizmet, Teşvik ve Basın Ödülleri ile meslekte 50. ve 35. yılını dolduran oda üyelerine yönelik ödül töreni yapıldı. Sempozyumun açılış konuşmalarını TMMOB Başkanı Emin Koramaz, ZMO Başkanı Baki Remzi Suiçmez, ZMO Ankara Genç Temsilcisi Melike Cemile Şahin ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptı.

"Ziraat mühendislerinin bilgi ve emeği her zamankinden daha yaşamsaldır"

ZMO Başkanı Baki Remzi Suiçmez, özetle şunları söyledi:

"Yaşanan sorunların kökeni yanlış ekonomi, tarım, gıda, eğitim, istihdam ve ücret politikalarıdır. İklim değişiminin olumsuz etkilerini de yaşadığımız bu zorlu süreçte, bilimin ve mühendisliğin ışığında kamucu tarım ve gıda politikalarını savunan ziraat mühendislerinin bilgi ve emeği her zamankinden daha yaşamsaldır. 1980'li yıllarda ülkemizde tarımda da uygulanmaya başlanan ve günümüzde de devam eden tarımsal KİT'leri özelleştiren, kamu kurumlarını işlevsizleştiren, tarımsal destekleri azaltan, küçük üreticiyi büyük şirketler karşısında korumasız bırakan, alanı tümüyle özel sektörün insafına terk eden, girdilerde ve ürünlerde dışarıya bağımlılığı artıran neoliberal tarım politikaları, meslek alanımızda derinleşerek artan ciddi sorunların temel nedenidir.

"Gıda sektörüne yönelik somut korumacı politikaların yaşama geçirilmeli"

Pandemi, deprem ve iklim değişimi koşullarına ek olarak yeni savaşlar ortamında ülkemizde tarım ve gıda sektörüne yönelik somut korumacı politikaların yaşama geçirilmemesi, tarımsal üretim alanlarının ve doğanın rant ve çıkar uğruna talanı, döviz artışı ve yüksek enflasyonla belirginleşen ekonomik kriz ortamında dışarıya bağlı mazot ve gübre dahil girdilerdeki fahiş artışa karşın somut indirimler yapılmaması, tarımsal desteklerin yetersiz olması ve geç ödenmesi, çiftçinin uygun faizli kredi kullanamaması gibi pek çok nedenle üretim miktarlarımızın azalması, yüksek maliyet ve düşük gelir nedeniyle üreticilerimizin üretimden vazgeçmesi, kendimize yeterlilik sorunumuzun artması, yurtdışından yüksek fiyatlarla ürün alınması, bugün tüketicilerimizi de 'gıda enflasyonu' boyutunda olumsuz etkilemektedir. Gıda fiyatlarındaki yüksek artış, bir başka sorunu da beraberinde getirmektedir. Halkımız, görece ucuz olduğu için merdiven altı üretim denilen, nerede ve ne koşulda üretildiği belli olmayan, büyük oranda taklit ve tağşiş yapılan ve hatta sağlık riski taşıyan gıdalara yönelmektedir.

"Sorunları çözmek için köklü öneriler, liyakatlı kadrolara ihtiyaç var"

Doğru uygulamalar yapılması halinde kontrol altına alınabilecek biz meslektaşlarımızın kontrolünde doğru hastalık ve zararlıya doğru ilaç doğru dozda uygun tekniklerle hasat ile ilaçlama arasındaki takvimi uyularak hem yerinde hem tedarik zincirinde hem nihayi ulaştığı rafta ya da gümrükte denetlenirse biz bu ülkede ziraat mühendisleri yerine ilgisiz mesleklerin de bu alana bilinçli sokulduğu bir ortamda maalesef pestisiti, aflatoksini konuşmak zorunda kalırız. Ziraat Mühendisleri Odası olarak biz diyoruz ki sorunların hepsi bir bütün ve bu köklü sorunları çözmek için köklü öneriler, liyakatlı kadrolara ihtiyaç var.

"Atatürk'ün tarıma ve eğitime yönelik sözleri ve uyguladığı bizim için halen daha geçerli olan çözüm önerileridir"

10 Ocak'ta bu anlamlı günde bir kez daha belirtmek isteriz ki; 'Milli ekonominin temeli tarımdır' diyen ülkenin gerçek sahibi ve efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür' diyen 'Saman kılıçtan üstündür' diyen 'Üniversiteler özgürdür, özgür kalmalıdır' diyen Cumhuriyetimizin kurucu ulusal önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarıma ve eğitime yönelik yıllar öncesinden bizlerle paylaştığı sözleri ve uyguladığı politikalar bizim için halen daha geçerli olan çözüm önerileri ve hedeflerdir. Tarımsal öğrenimin başlangıcının 180'inci yılını kutlarken 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutlarken biz aynı zamanda bu kutlamayı sorgulamak olarak da yapmaktayız. Yaşanan sorunları sorgulayınız."

"Toprağa, bilime ve bu ülkenin tarımsal geleceğine olan inancımız güçlüdür"

ZMO Ankara Genç Temsilcisi Melike Cemile Şahin, "Biz genç ziraat mühendisleri, üretimin yalnızca teknik bir faaliyet olmadığının farkındayız. Kullanılan üretim teknolojilerinden iş gücü verimliliğine, bilimsel bilginin katma değere dönüşmesinden gıda arzının sürdürülebilirliğine kadar her bileşen; tarımın geleceğini doğrudan şekillendirmektedir. Bu nedenle bizler yalnızca bir meslek öğrenmiyor; sorumluluk alıyor, söz söylüyor ve çözümün bir parçası olmayı hedefliyoruz. ZMO Genç çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalarla, gençlerin tarımda söz sahibi olabileceğini; bilimin ve dayanışmanın dönüştürücü bir güç taşıdığını göstermeyi amaçlıyoruz. İmkanlarımız sınırlı olabilir. Ancak toprağa, bilime ve bu ülkenin tarımsal geleceğine olan inancımız güçlüdür" dedi.

TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutlayarak katılımcılara teşekkür etti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yaşanan sorunların çözümünün mümkün olduğunu, sadece istemekle ve öncelemekle alakalı olduğunu aktardı. Ayrıca geçtiğimiz yıl zirai don olayı üzerinden örnekler veren Gürer, çiftçinin de bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

ANKA Haber Ajansı'na Basın Ödülü

Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Bilim, Hizmet, Teşvik ve Basın Ödülleri ile meslekte 50. ve 35. yılını dolduran oda üyelerine ödülleri verildi. Bilim Ödülü Prof. Dr. Mahmut Kaplan'a, Teşvik Ödülü Sema Kaplan'a, Hizmet Ödülü ise Prof. Dr. Mahmut Boran, Halil Görür, Salih Çalı ve Mustafa Kemal Akman'a takdim edildi.

Basın alanında; ANKA Haber Ajansı Muhabiri Halil Yatar, T24 Yazarı Çiğdem Toker ve Nefes Gazetesi Editörü Songül Dalgıç Bilgili ödül aldı.