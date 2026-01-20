Tarımsal Girdi Fiyatları Arttı - Son Dakika
Tarımsal Girdi Fiyatları Arttı

20.01.2026 10:50
TÜİK, kasımda tarımsal girdi fiyatlarının yıllık %34,24, aylık %1,84 arttığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının kasımda yıllık yüzde 34,24, aylık yüzde 1,84 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,24 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,44 arttı. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,96 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,10 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,49 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,01 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 65,48 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,51 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:49
