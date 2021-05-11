Tarımsal ilaçlamada ZİHA dönemi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (TARNET) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ile yapılan ilaçlamalardan olumlu sonuç alındı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği, TKDK'nin desteğiyle TARNET'in geliştirdiği ZİHA'lardan 8 adet aldı.

TARNET'in yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ZİHA ile Samsun ve Çorum'da çeltik tarlaları başarıyla ilaçlanırken, Ordu'da da fındık bahçesinde ilk test başarıyla tamamlandı.

Çiftçilerin ZİHA'lara ulaşımı kolaylaştırılacak

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, AA muhabirine, Ar-Ge çalışmalarıyla ZİHA'ları geliştirmeye devam ettiklerini ve Çiftçi Destek Platformu ile çiftçinin ZİHA'ya ulaşımını kolaylaştıracaklarını söyledi.

Böylelikle uçuş öncesi, sırası ve sonrasında alınan verilerle daha verimli bir ilaçlama yapılabileceğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Daha önce birçok saha testini başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insansız zirai hava aracı olan ZİHA, TKDK ile atılan imzalar sonrasında ilk kez Ordu'da fındık bahçesini ilaçlamak için havalandı. Genel uçuş test programının ilkini 2020 yılının Mayıs ayında Samsun'un Bafra ve Terme ilçelerinde çeltik tarlaları üstünde gerçekleştiren ZİHA'lar, bu yıl nisan ayının başında ikinci pilot ticari uçuşunu yine çeltik üzerinde Çorum'un Dodurga ilçesinde yaparken Ordu'da da fındık bahçesinde ilk uçuşunu ve ilaçlamasını gerçekleştirmiş oldu."

Yılmaz, ZİHA ilaçlamasıyla çeltikte dönüm başı ortalama 800 kilogram verim elde edildiğine dikkati çekerek, "Konvansiyonel ilaçlama aşamasında bu miktar yüzde 3 ile 5 arası bir oranda zayi olmaktadır. ZİHA bu fireyi ortadan kaldırmakta ve uygulanacak ilaçları daha optimum dağıttığından dolayı ilaç maliyetlerinde de önemli miktar ve tutarda düşüş meydana getirmektedir. Fındık ve diğer bölgesel ürünlerimizde de bunları görmeye başladık, yakın zamanda elde ettiğimiz verileri kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu.

ZİHA ile ilaçlama denemelerini Amasya, Burdur, Adana, Şanlıurfa ve Bursa'da mısır ve meyve bahçelerinde sürdürdüklerini ve başarılı sonuçlar almaya devam ettiklerini söyleyen Yılmaz, ZİHA ilaçlamasını kooperatiflerin desteğiyle ülke geneline yaymayı hedeflediklerini bildirdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Aydın da TARNET'in ZİHA pilotları tarafından yürütülecek operasyonlarda, üreticilerin ortağı oldukları kooperatife giderek randevu kaydı oluşturabileceklerini belirtti.

Aydın, ilaçlamaya konu olan arazilerde ilaçlama hizmetinin yerine getirileceğini, üreticilerin ilaçlama hizmetini peşin veya kredili olarak ödeme imkanı olacağını kaydetti.