Son Dakika Haberleri: TARİŞ'ten Alaşehir'de iftar

TARİŞ'ten Alaşehir'de iftar

6 saat önce

TARİŞ Üzüm Birliği tarafından Alaşehir'de iki gün arka arkaya düzenlenen iftar programlarıyla hem ilçe protokolü hem TARİŞ personeli hem de Ege Bölgesindeki kooperatiflerin yöneticileri bir araya geldi.

TARİŞ'ten Alaşehir'de iftar, System.String[]
TARİŞ Üzüm Birliği tarafından Alaşehir'de iki gün arka arkaya düzenlenen iftar programlarıyla hem ilçe protokolü hem TARİŞ personeli hem de Ege Bölgesindeki kooperatiflerin yöneticileri bir araya geldi.

TARİŞ Üzüm Birliği tarafından Alaşehir'de iki gün arka arkaya iftar programı düzenlendi. İlk verilen iftarda Alaşehir protokolü'nü, ikinci iftarda ise TARİŞ personeli, delege ve Ege Bölgesi'nde bulunan kooperatiflerin yöneticileri bir araya geldi.

TARİŞ Üzüm Entegre Üzüm İşletmesi'nde verilen iftar yemeklerinin ilkinde Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Alaşehir'de görev yapan kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Yine Tariş Entegre Üzüm İşletmesinde verilen ikinci iftarda ise, TARİŞ personeli, delege ve Ege Bölgesindeki kooperatiflerin yöneticileri katıldı.

Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ali Türker, yaptığı açıklamada, "'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' sözünden hareketle, öncelikle Alaşehir protokolü ardından da birliğimize bağlı kooperatiflerin katılımıyla iftar yemeği tertip ettik. Bölgedeki tüm üreticilerimize ve üzümle ilgili tüm paydaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diler bereketli bir mahsul yılı temenni ederiz." dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:15 Kaynak: İHA
Ege, Alaşehir, Tariş, Güncel
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