Tarkan'ın yaylasında bulunan evlere ayı saldırdı

Yöre sakinlerinden İsmail Bayrak , evlere giren ayıların gıdalara zarar verdiğini belirterek, 'Yaylamızda bulunan 3 ahşap eve giren ayılar, evlerde bulunan kuru yiyecekleri dağıtarak maddi zarara yol açtılar. Yaylada Tarkan'ın akrabası Muammer Tevetoğlu, Dursun Ali Sofu ve Mustafa Köymen'in evlerinde hasarlar meydana geldi' dedi. - RİZE

İlçenin Rüzgarlı yaylasında ünlü Popçu Tarkan Tevetoğlu'nun da yaylası olan bölgede 3 eve giren ayılar evlere zarar verdi.

Sonbahar sonrası yaylaları terk ederek köylere inen ayılar evlere saldırıyor. Ahşap evlerde kapıları kırarak içeri giren Ayılar gıda maddelerini dağıttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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