Tarlada köpeklerin yediği karpuzları kasa ile korumaya aldı - Son Dakika

Tarlada köpeklerin yediği karpuzları kasa ile korumaya aldı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Çiftçi, kamyonlarla getirildiğini iddia ettiği sokak köpeklerinin, tarladaki karpuzlarını yediğini söyledi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Çiftçi, kamyonlarla getirildiğini iddia ettiği sokak köpeklerinin, tarladaki karpuzlarını yediğini söyledi. Karpuzların üstünü kasalarla kapatan Çiftçi, "Bunları kullanmaya mecbur kalıyoruz yoksa burada 1 tane karpuz kurtaramayacağız" dedi.

Malkara'daki kırsal Çınarlıdere Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Çiftçi, kimliği belirsiz kişilerce kamyonlarla getirilerek bırakılan sokak köpeklerinin, 5 dönümlük tarlasındaki karpuzlarını yiyerek zarar verdiğini iddia etti. Karpuzların üzerini plastik kasalarla kapatarak korumaya çalıştığını ifade eden Çiftçi, köpekleri bölgeye getirip bırakanlara, ceza yazılmasını istedi.

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'DAHA KARPUZLARIMI KOPARMADAN YEMİŞLER'

Mehmet Çiftçi, köpeklerin kamyonlarla getirilerek bölgeye bırakıldığını ve aç kalan hayvanların köy altı Adalar mevkisindeki 5 dönümlük tarlasında bulunan karpuzları yediklerini öne sürdü. Çiftçi, "Buraları başıboş köpek dolu. Ben buraya her gün arabamla 20-25 tane plastik sandık getiriyorum karpuzları örtmek ve saklamak için ama yine yetmiyor. Ben bu sandıkları Malkara ve Tekirdağ'a gidip, pazarlardan alıyorum. Tanesini 2 liradan aşağıya vermiyorlar. Bu sandıkları örtmeye mecbur kalıyoruz yoksa burada 1 tane karpuz kurtaramayacağız. Nasıl yapacağımızı şaşırdık artık. Geçen yılda aynı sorun oldu. Daha karpuzlarımı koparmadan yemişler. 2 yıldır perişanım. Ben karpuzun olgun oluğunu anlamıyorum ama köpekler içlerinden olgunlarını seçip yiyorlar. Hangi karpuz olmuş köpekler hemen onu seçiyor. Bu tarlaya korkuluk da koysam fayda yok" dedi.

'BELEDİYE BUNLARA CEZA YAZSIN'

Köpekleri bölgeye getirip atanlara ceza kesilmesi gerektiğini ifade eden Çiftçi, "Buradan sesleniyorum, bu köpekleri getirip atmayın buralara. Yazıktır, günahtır. Hep zarar çekiyoruz. Köpeklere de günah. Geçen sene aynıydı bu sene yine aynı. Oradan buradan topladığınız köpekleri getirip buraya salmayın. Yetkililer bunları kontrol etsin. Yetkililer bunlara ceza mı yazacak ne yapacaksa yapsınlar.  Tarlamda yenmedik karpuzum kalmadı. Yarın öbür gün kavunlara başlayacaklar. Köpek kafasıyla bu koca karpuzu yarıyor. Bakın işte görüyorsunuz bahçenin her tarafında yenmiş, parçalanmış karpuz var. Şu anda karpuzlarımı nasıl kurtaracağımı şaşırmış durumdayım. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.


Çınarlıdere, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarlada köpeklerin yediği karpuzları kasa ile korumaya aldı - Son Dakika
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