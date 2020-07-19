Tarlada köpeklerin yediği karpuzları kasa ile korumaya aldı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Çiftçi, kamyonlarla getirildiğini iddia ettiği sokak köpeklerinin, tarladaki karpuzlarını yediğini söyledi. Karpuzların üstünü kasalarla kapatan Çiftçi, "Bunları kullanmaya mecbur kalıyoruz yoksa burada 1 tane karpuz kurtaramayacağız" dedi.
Malkara'daki kırsal Çınarlıdere Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Çiftçi, kimliği belirsiz kişilerce kamyonlarla getirilerek bırakılan sokak köpeklerinin, 5 dönümlük tarlasındaki karpuzlarını yiyerek zarar verdiğini iddia etti. Karpuzların üzerini plastik kasalarla kapatarak korumaya çalıştığını ifade eden Çiftçi, köpekleri bölgeye getirip bırakanlara, ceza yazılmasını istedi.
Köpekleri bölgeye getirip atanlara ceza kesilmesi gerektiğini ifade eden Çiftçi, "Buradan sesleniyorum, bu köpekleri getirip atmayın buralara. Yazıktır, günahtır. Hep zarar çekiyoruz. Köpeklere de günah. Geçen sene aynıydı bu sene yine aynı. Oradan buradan topladığınız köpekleri getirip buraya salmayın. Yetkililer bunları kontrol etsin. Yetkililer bunlara ceza mı yazacak ne yapacaksa yapsınlar. Tarlamda yenmedik karpuzum kalmadı. Yarın öbür gün kavunlara başlayacaklar. Köpek kafasıyla bu koca karpuzu yarıyor. Bakın işte görüyorsunuz bahçenin her tarafında yenmiş, parçalanmış karpuz var. Şu anda karpuzlarımı nasıl kurtaracağımı şaşırmış durumdayım. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.