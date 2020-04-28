Tarlasını süremeyen yaşlı vatandaşa Büyükşehir'den yardım - Son Dakika

Karamürsel'de çapa motoru bozulduğu için tarlasını süremeyen 68 yaşındaki Nurettin Çakıroğlu'na yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, tüm ihtiyaçlarını giderdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın "Geniş Ailem" projesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara destek oluyor. Bu kapsamda son olarak Karamürsel ilçesi Akçat Mahallesi'nde yaşayan ve çapa motoru bozulduğu için toprağını kazamayan 68 yaşındaki Nurettin Çakıroğlu'na yardım eli uzandı. Çakıroğlu'nun İstanbul'da ikamet eden torunu, Büyükşehir'in sosyal medya kanallarından yardım istedi. Çağrı ile harekete geçen ekipler, kısa sürede Çakıroğlu'nun evine giderek bozuk olan çapa motorunu tamirciye götürdü. Ayrıca Çakıroğlu'nun temel ihtiyaç alışverişleri de ekipler tarafından yapıldı.



Yardımdan memnun kapan Nurettin Çakıroğlu, "Sokağa çıkma yasağı ve şehirlerarası ulaşım nedeniyle oğlumun da bize yardım edememesinden dolayı ihtiyaçlarımızı giderme şansımız yoktu. Burada bahçemiz var ve bazı ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyoruz. Çapa motoru da bozulunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talebinde bulunduk. Ekipler hızlı bir şekilde bize ulaştı. Buraya kadar geldiler. İhtiyaçlarımızı başka türlü çözemezdik. Büyükşehir Belediyesi, çok güzel hizmetler sunuyor. Büyükşehir'in güzel çalıştığını biliyordum. Fakat bu kadar hızlı çalışıldığını doğrusu tahmin edemezdim. Çok mutlu oldum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ