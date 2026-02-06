TARSİM ve TDSYMB İşbirliği

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Genel Başkanı İlhan Köten, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, kurumun İstanbul'daki genel müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, TDSYMB Genel Başkanı İlhan Köten'e, Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası ve uygulamaları ile sistemdeki 2026 yılı yenilikleri hakkında bilgili verdi.

Tarım sigortasının, yetiştiricilerin karşılaşabilecekleri doğal afetlere, hastalıklara ve çeşitli risklere karşı faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için güçlü bir güvence olduğuna işaret eden Engürülü, hayvan hayat sigortasının yaygınlaştırılması konusunda paydaş kurumların işbirliğinin önemini vurguladı.

Köten de, TARSİM'in geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik yapılabilecek ortak çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.