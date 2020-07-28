Tarsus Belediyesinden halka ücretsiz tereyağ ve peynir

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi, küçük süt üreticilerinden değerinde aldığı sütleri, kaşar peynir ile tereyağına dönüştürerek, halkın sofrasına ücretsiz ulaştırıyor.

Tarsus Belediyesi, hem kırsal kesimde bulunan küçük üreticileri desteklemek hem de tüketiciye sağlıklı gıda ulaştırmak için harekete geçti. Belediye, küçük süt üreticilerden sütü değerinde alarak, özel bir fabrikada kaşar peyniri ile tereyağına dönüştürüyor. İşlenen ürünlerin dağıtımına başlayan ekipler, her gün bir mahalleyi ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi ailelere el uzatıyor.

Bunu yanı sıra pandemi süresi boyunca çiftçilerin tarlasında kalan ürünleri, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz bir şekilde ulaştıran Tarsus Belediyesi, sebze ve meyve dağıtımını da sürdürüyor. Şimdiye kadar yaklaşık 700 ton ürün dağıtan belediye, dün gece Kavaklı Mahallesinde çiftçiden aldığı mahsulleri, vatandaşlara dağıttı.

"Tanzim satış mağazaları açıyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, hem halka hem de üreticilere desteklerinin devam edeceğini belirtti. Bozdoğan, "Ortağı olduğumuz Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle çok yakında şehrimizin dört bir yanına tanzim satış mağazaları açıyoruz. Bu mağazalarda üreticilerden aldığımız ürünleri, çok uygun bir fiyatta halkımıza sunacağız. Amacımız, hem üreticileri desteklemek hem de halkımıza doğal ve sağlıklı gıda ulaştırmaktır. Diğer taraftan geçtiğimiz mart ayından bu yana gerek gıda yardımı gerekse maske ve dezenfektanı vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırmayı sürdürüyoruz. Salgın riski ortadan kalkana kadar çalışmalarımız sürecek" dedi. - MERSİN