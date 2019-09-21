Son Dakika Haberleri: Tarsus idman yurdu: 5-0
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Tarsus idman yurdu: 5-0

17 dakika önce

STAT: 19 Mayıs StadyumuHAKEMLER: Hasan Avcı, Ahmet Şimşek, Hakan BetaşYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Caner, Erkam Reşmen, Yalçın, Gökhan Meral, Ferhat, Gökhan Alsan, Ahmethan (Dk. 67 Samet Asatekin), İlyas Kubilay, Guido (Dk. 34 Ramazan), Bahattin (Dk.

Tarsus idman yurdu: 5-0, System.String[]

STAT: 19 Mayıs Stadyumu
HAKEMLER: Hasan Avcı, Ahmet Şimşek, Hakan Betaş
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Caner, Erkam Reşmen, Yalçın, Gökhan Meral, Ferhat, Gökhan Alsan, Ahmethan (Dk. 67 Samet Asatekin), İlyas Kubilay, Guido (Dk. 34 Ramazan), Bahattin (Dk. 77 Atabey)
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl, Mehmet Cansın, Yasin (Dk. 65 Ferhat Duman), Nurullah Kaya, Ali Yavuz, Yılmaz Can Taşkıran (Dk. 80 Emir Can), Erkam Develi, Artun (Dk. 65 Samet Eker), Alperen, Yakup, Sefa
GOLLER: Dk. 7 İlyas Kubilay, Dk. 44 Bahattin, Dk. 58 Gökhan Alsan, Dk. 82 Ramazan Çevik, Dk. 90 Samet Asatekin (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Guido, Ahmethan (Yılport Samsunspor) - Sefa, Mehmet Cansın, Ferhat Duman (Tarsus İdman Yurdu)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu'nu 5-0 mağlup etti.
7'nci dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan İlyas Kubilay, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.
15'inci dakikada Guido'nun yerden yaptığı ortada topla buluşan Ahmethan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu kaleci Anıl son anda kurtardı.
44'üncü dakikada Ramazan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Bahattin'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
58'inci dakikada Ahmethan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Gökhan Alsan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
74'üncü dakikada Caner'in yerden pasıyla buluşan Gökhan Alsan ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
82'nci dakikada Atabey'in pasıyla buluşan Ramazan Çevik'in yerden sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.
90'ıncı dakikada Ramazan Çevik'in uzun pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Samet Asatekin'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-0.


- Samsun
Mustafa Fehmi Kubilay, Gökhan Alsan, Samsunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:29 Kaynak: DHA
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