Son Dakika Haberleri: Tarsus İdman Yurdu'ndan kreş ziyareti
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Tarsus İdman Yurdu'ndan kreş ziyareti

8 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun teknik heyeti ve oyuncuları, ziyaret ettikleri kreşte çocuklara bir araya geldi.

Tarsus İdman Yurdu'ndan kreş ziyareti, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun teknik heyeti ve oyuncuları, ziyaret ettikleri kreşte çocuklara bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Mustafa Şendağ, teknik direktör Ergün Penbe ve oyuncular, kreşte eğitim gören çocuklarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Penbe, yönetici ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ergün Penbe, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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