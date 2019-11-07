Tarsus İdman Yurdu'ndan kreş ziyareti
8 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun teknik heyeti ve oyuncuları, ziyaret ettikleri kreşte çocuklara bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:20 Kaynak: AA
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun teknik heyeti ve oyuncuları, ziyaret ettikleri kreşte çocuklara bir araya geldi.
Kulüp Başkanı Mustafa Şendağ, teknik direktör Ergün Penbe ve oyuncular, kreşte eğitim gören çocuklarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Penbe, yönetici ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.
Beşiktaş açıkladı! Braga maçında Abdullah Avcı takımın başında olmayacak Jan Olde Riekerink, Cape Town City'nin yeni hocası oldu Galatasaray'da devre arasında ilk yolcu Younes Belhanda! Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü