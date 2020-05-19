Tarsus Konak bölgesi kavşağı yeniden düzenlendi - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta yoğun olarak kullanılan, ancak trafik akışının sağlanmasında sorun yaşanan ve zaman zaman da istenmeyen kazaların meydana geldiği Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği ve 'Konak Kavşağı' olarak adlandırılan kavşağı yeniden düzenledi.



Tarsus'ta trafik akışının seri ve güvenli şekilde sağlanması için birçok kavşakta düzenleme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, buna bir yenisi daha ekledi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ile Tarsus'u bağlayan, bunun yanı sıra hem yaylacıların hem de kırsal bölgede yaşayan vatandaşların sıklıkla kullandıkları Atatürk Caddesinin bitiş bölümü ile yeni yerleşim alanlarından Konak bölgesine uzanan Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesinin kesiştiği kavşağa, Büyükşehir ekipleri tarafından yeni düzenleme çalışması gerçekleştirildi.



Özel olarak hazırlanan proje uygulandı



Aşırı yoğunluk nedeniyle özellikle yaz aylarında zaman zaman kazaların yaşandığı kavşakla ilgili özel olarak hazırlanan proje dahilinde, Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol bakım ve onarım ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Proje doğrultusunda, Atatürk Caddesinin gidiş-geliş yönü ile Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesine giriş ve çıkışlarda yeni düzenleme yapıldı. Yol genişletme faaliyetinin de yerine getirildiği çalışmalar kapsamında, yıpranan asfaltın sökülerek yenilenmesi ve bordür taş döşemesi de gerçekleştirildi. Çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğü kavşağa önümüzdeki günlerde trafik ışıkları da takılacak.



Ekipler, Tarsus'un yeni genişleme alanı olan Konak bölgesinden geçen Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesinin eksik kalan refüj bordür taş döşeme işlemlerini ve asfalt tamamlama faaliyetlerini de yerine getiriyor.



"Tarsus'ta kritik noktalarda benzer çalışmalarımız sürecek"



Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, "Uzun zamandır sorun yaşanan bu kavşağa Büyükşehir olarak çözüm getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok noktada benzer çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.



Söz konusu düzenleme çalışması ile kavşaktaki geçiş güvenliğinin azami düzeye çıkarıldığını kaydeden Boltaç, "Bu nokta, Tarsus'un yeni genişleme alanı olan Konak bölgesi ile Çamlıyayla ilçesine giden yolun kesiştiği bir yer. Ana arter olan bu yolda trafik genel olarak yoğun şekilde akmakta. Bu yolda istenmeyen kazalar da yaşanabiliyordu. Kavşağın durumunu yakından bilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak proje çalışması yapılmasını istedi. Hazırlanan proje dahilinde de çalışma gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak Tarsus'ta kritik noktalarda benzer çalışmalarımız sürecek. Tabi ki bazı çalışmaların yapılması süre ister. Biz bu ilk 5 yıllık sürecimizi en iyi şekilde kullanarak, benzer çalışmalara imza atacağız" diye konuştu. - MERSİN