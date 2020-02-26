Tarsus OSB'de 15 bin kişiye istihdam hedefi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus OSB'de 15 bin kişiye istihdam hedefi - Son Dakika

Tarsus OSB'de 15 bin kişiye istihdam hedefi

6 saat önce

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhi Koçak, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlandığında 15 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Tarsus OSB'de 15 bin kişiye istihdam hedefi, System.String[]

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhi Koçak, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlandığında 15 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Koçak, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlediği basın toplantısında OSB'nin ilçeye büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Tarsus OSB'nin hizmete girmesiyle birlikte bölgede işsizliğin büyük ölçüde azalacağını dile getiren Koçak, bölgede 15 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Koçak, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tarsus, Koçak, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik
ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok Lise öğrencisi kendisini ranzaya asarak intihar etti Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:59:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus OSB'de 15 bin kişiye istihdam hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]