Tarsus'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Tarsus Şelalesi'nde rafting yapıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında sporcular, Tarsus Şelalesi'nde ilk defa rafting yapmanın keyfini çıkardı.

Sporcuların ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği rafting, tarihle köprüler arası bağ kurmak amacıyla şelale eski köprüsünden başlayarak Baç Köprüsü'nde son buldu.

Öte yandan, şelalede çocuklara özel ayrılan alanda topaç çevirme, ip atlama, sek sek, deve cüce gibi geliştirici çocuk oyunları yapıldı.

Etkinliğe, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile belediye meclis üyeleri izleyici olarak katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozdoğan, kentin tarihsel noktalarında etkinlikler yaparak bölgenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.