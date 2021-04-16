Tarsus'ta 'Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı' açıldı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, pandemi süreci ve kısıtlamaların artmasıyla birlikte en çok ihtiyaç duyulan alanların yeşil alanlar ve parklar olduğunu tespit edip son yaptığı açılışlara 34 adet park ve yeşil alan ekledi. Bunlardan birisi de hayvan severlerin talebi olan 'Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı' oldu.

Tarsus Belediyesi tarafından 3 günde 51 açılış programı kapsamında Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı, Altaylılar Mahallesinde yapılan açılış töreniyle halkın hizmetine sunulmuştu. Yaklaşık 2 haftadır hizmette olan Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı, hayvan severlerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Tarsuslu hayvan severler, hayvanlarının gezmeye, eğitmeye, oynamaya ve doğal ortamlarla buluşmaya yönelik ihtiyaçlarını karşıladıkları için Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkürlerini ilettiler.

Tamamıyla geri dönüşüm malzemeleriyle yapıldı

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvan severlerin talepleri doğrultusunda Başkan Bozdoğan'ın talimatıyla tamamıyla geri dönüşüm malzemelerden yapılan park, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa uygun şekilde hazırlandı. Parkın içerisinde uyarı, bilgilendirme ve yönlendirme işaret ve levhalarının yanı sıra oyun parkurları, eğitim alanları ve hayvanların temel sorunu olan tuvalet eğitiminin verilmesi için uygun ortamlar sağlandı.

"Patili dostlarımızın doğumundan ölümüne kadar görev alanı oluşturduğumuz bir hizmet zincirimiz var"

Başkan Bozdoğan, hayatı birlikte paylaştığımız can dostlar için belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, "Görevi devraldıktan sonra yaptığımız ilk işlerden biri de sokak hayvanları ve patili dostlarımız için yaptığımız çalışmalar. Patili dostlarımızın doğumundan ölümüne kadar görev alanı oluşturduğumuz bir hizmet zincirimiz var. Bu hizmet zincirinde; patili dostlarımıza yönelik doğum, bakım ve rehabilite merkezinden can dostlar mezarlığına kadar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp oluşturulan hizmet alanlarımız var. Bu çerçevede hayvan severlerden gelen hizmet taleplerini de hızla değerlendiriyoruz. Hayvan sever dostlarımızın talepleri doğrultusunda evcil dostlarımızın tasmasız dolaşabileceği, yürüyüş yapabileceği, sahibi ve diğer evcil köpeklerle oyun oynayabileceği alanların olmayışından yola çıkarak Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkını oluşturduk. Hayvan severler tarafından yoğun ilgi gören parkımızı ihtiyaç ve talepler doğrultusunda çoğaltmaya devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. - MERSİN