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Tarsus'ta "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" resim sergisi açıldı
6 saat önce
Tarsus ilçesinde 11 kadın ressamın yaptığı "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" isimli karma resim sergisi açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:46 Kaynak: AA
Tarsus ilçesinde 11 kadın ressamın yaptığı "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" isimli karma resim sergisi açıldı.
Tarsus Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Tarsus Şelale Soroptimist Kulübü ve Ressamlar Derneği'nin desteğiyle açılan sergiye ilgililer ve davetliler katıldı.
Davetliler açılışın ardından sergiyi gezdi.
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