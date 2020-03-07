Tarsus'ta "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" resim sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta 'Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar' resim sergisi açıldı - Son Dakika

Tarsus'ta "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" resim sergisi açıldı

6 saat önce

Tarsus ilçesinde 11 kadın ressamın yaptığı "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" isimli karma resim sergisi açıldı.

Tarsus'ta

Tarsus ilçesinde 11 kadın ressamın yaptığı "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" isimli karma resim sergisi açıldı.

Tarsus Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Tarsus Şelale Soroptimist Kulübü ve Ressamlar Derneği'nin desteğiyle açılan sergiye ilgililer ve davetliler katıldı.

Davetliler açılışın ardından sergiyi gezdi.

Dünya Kadınlar Günü, Mehmet Bal, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:46 Kaynak: AA
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