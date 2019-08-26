Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta "Kent Mobilyası Atölyeleri" kurulacak
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Tarsus'ta "Kent Mobilyası Atölyeleri" kurulacak

38 dakika önce

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ilçede mobilya atölyelerinin kurulacağını bildirdi.

Tarsus'ta

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ilçede mobilya atölyelerinin kurulacağını bildirdi.

Bozdoğan, Çamalan Mahallesi Cem Evi'nde düzenlenen birlik yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden Bozdağan, yaptığı açıklamada, ilçede belediye öncülüğünde mobilya atölyelerinin kurulacağını belirtti.

İlçede yatırımların devam edeceğini ifade eden Bozdoğan, "Mobilya gibi malzemeleri belediye bünyesinde kurulacak olan atölyelerde üreteceğiz. Bu proje üzerine çalışmalarımız sürüyor."dedi.

Haluk Bozdoğan, Murat Erat, Bozdoğan, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:54 Kaynak: AA
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