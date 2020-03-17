Tarsus'ta korona virüs tedbirleri - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, küresel çapta etkilerini gösteren korona virüsü salgınının etkilerini bilinç düzeyinde azaltmak, çeşitli tedbirler alarak halkı bilinçlendirmek ve acil eylem planlarını hayata geçirmek üzere Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan öncülüğünde toplandı.



Tarsus Belediyesinin çeşitli birimlerinden bir araya gelen temsilciler, Tarsus Belediyesi Tesisleri'nde 24 saatlik nöbetlerle, kentin salgınla mücadele ve dezenfeksiyon konularında halka ve sağlık kuruluşlarına yardımcı olmaya başladı. Haluk Bozdoğan'ın başkanlık ettiği ekip, Belediye Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli, Özel Kalem Müdürü Nihat Çapar, Temizlik İşleri Müdürü Seyhan Bayır, Hukuk İşleri Müdürü Hakan Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü yöneticileri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Reşit Tok'tan oluşuyor. Kentte 24 saat kesintisiz hizmet verecek ekibe, salgına ilişkin herhangi bir durumda 153 Alo belediye hattından ulaşılabilecek. Belediyenin sosyal medya hesaplarından virüs hakkında bilgiler aktarılmasını sağlayan ve halkın bu konuda bilinçlenmesine yönelik paylaşımlar yaptıran Bozdoğan, bir yandan da hazırlattığı bilgilendirme ve uyarıcı nitelik taşıyan broşürleri halka dağıttırmaya başladı. Zorunlu olmadıkça vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan Bozdoğan, korona virüsün yayılmasını engelleme tedbirleri kapsamında 12 yaş altında çocuğu bulunan ebeveyn, engelli, hamile ve 60 yaşın üzerinde olan personele 12 gün izin verdi.



Korona virüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de toplu yaşam alanlarında, cami önleri ve içlerinde, tren garında ve birçok noktada ilaçlama çalışması yürütürken, cadde ve sokaklar ilaçlı ve köpüklü suyla yıkama çalışmalarına devam ediyor. Salgın riskine karşı belediye ekipleri tarafından ilçede bulunan otobüs durakları, çöp konteynerleri, kaldırım ve yolların dezenfekte ediliyor. - MERSİN