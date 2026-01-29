Tarsus\'ta Kuyumcu Soygununa Tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla bir kuyumcuyu soyan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Y. (32) kuyumcuya gelerek 1 kilogram altın almak istedi. Kuyumcunun 'yok' demesi üzerine dükkandan ayrılan şahıs, 15 dakika sonra tekrar gelerek bu kez 100 gram altın istedi. 100 gramlık külçeyi fotoğraf çekme bahanesiyle alan İ.Y., silahını çıkarıp ateş ederek kaçtı. İş yerinde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Şüphelinin gidebileceği yönlerde tedbir alan ekipler, İ.Y.'yi Altaylılar Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı girişine yakın bir bölgede yarım saat içinde olayda kullandığı silahla yakaladı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Çaldığı 100 gramlık altını kaçarken düşürdüğünü ileri süren şüphelinin sanal kumar oynaması sonucu yaklaşık 5 milyon lira borç yaptığını söylediği öğrenildi.

Zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından 'Silahlı Yağma' suçundan tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede de ifade veren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN