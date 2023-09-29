Pikapla otomobil çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Pikapla otomobil çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü: 2 ölü, 3 yaralı

Pikapla otomobil çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü: 2 ölü, 3 yaralı
Son Güncelleme: 29.09.2023 12:57

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikap ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PİKAPLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Tarsus'un Yaramış Mahallesi Tuzla Köprüsü mevkiinde iddiaya göre Adana ili Tuzla istikametinden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile Tarsus istikametinden gelmekte olan sürücüsü belirlenemeyen pikap çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobildeki 2 kişi olay yerinde ölürken, yine otomobildeki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili savcılık soruşturmaya başlattı.

Tarsus'ta Pikap ile Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı
Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, Tuzla, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Pikapla otomobil çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pikapla otomobil çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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