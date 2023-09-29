Mersin'in Tarsus ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Tarsus'un Yaramış Mahallesi Tuzla Köprüsü mevkiinde iddiaya göre Adana ili Tuzla istikametinden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile Tarsus istikametinden gelmekte olan sürücüsü belirlenemeyen pikap çarpıştı.
Kazada otomobildeki 2 kişi olay yerinde ölürken, yine otomobildeki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili savcılık soruşturmaya başlattı.
Son Dakika › Yaşam › Pikapla otomobil çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika