Tarsuslu kadınlar Mersin Büyükşehir Belediyesine zakkum üretecek - Son Dakika

Tarsuslu kadınlar Mersin Büyükşehir Belediyesine zakkum üretecek

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, refüjlere dikilecek zakkumların çeliklerinin kadınlar tarafından üretilmesini istemesi üzerine harekete geçen Mersinden Kadın Kooperatifi, projeye katılmak isteyen Tarsuslu kadınlarla toplantıda bir araya geldi.

Tarsuslu kadınlar Mersin Büyükşehir Belediyesine zakkum üretecek, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, refüjlere dikilecek zakkumların çeliklerinin kadınlar tarafından üretilmesini istemesi üzerine harekete geçen Mersinden Kadın Kooperatifi, projeye katılmak isteyen Tarsuslu kadınlarla toplantıda bir araya geldi.

Mersinden Kadın Kooperatifi, kadınların aile bütçelerine destek olacak ve gelir sağlayacak çalışmalara devam ediyor. Başkanlığını Meral Seçer'in yaptığı Mersinden Kadın Kooperatifi, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanına giren ve Tarsus'tan Anamur'a kadar uzanan karayolu ağı refüjlerine dikilmek için üretilecek zakkum çeliklerinin, emekçi kadınlar tarafından yetiştirilmesi ve bu sayede ev ekonomilerine ek gelir sağlamalarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zakkum çelikleriyle de gelir sağlayacaklar

Kadınların ürettikleri ürünlerin değerlendirilmesi için her ilçede üretici kadınların ürünlerinin gelire dönüşmesi için çalışmalar yapan Mersinden Kadın Kooperatifi, bir taraftan da zakkum çeliklerinin yetiştirilmesi konusunda gönüllü kadınları bilgilendirmeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, kadınların belediye hizmetlerine gönüllü katılımını sağlamak amacı ile başlattığı ve geçtiğimiz günlerde ilçelerde gerçekleşen 'Kadın ve Aile Hizmetlerine Gönüllü Katılım Toplantıları'nda gündeme gelen zakkum çeliği üretimi konusunda, Tarsus'tan projeye dahil olmak isteyen kadınlarla Kültür Park'ta bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, zakkum üretimi konusunda bilgilendirmek amacıyla Necla Bugay ve Tarsus'un farklı mahallerinden gelen kadınlar katıldı.

"Üretime başlayarak aile ekonominize katkı sağlayabileceksiniz"

Kooperatif Başkanı Meral Seçer, toplantıda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta konuyla ilgili olarak bir bilgilendirme toplantısı daha düzenlediklerini, zakkum çeliği üretimine kadınların ilgi gösterdiklerini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin, karayolu refüjlerinin temizliği ve bakımı işini üstlendiğini belirten Seçer, "Başkanımız Vahap Seçer, orta refüjlerin zakkumlarla çiçeklendirilmesini ve yeşillendirilmesini istiyor. Suya ve sıcağa dayanıklı olan ve bölge iklimi açısından da oldukça elverişli olan zakkum bitkisinin kadınlarımız tarafından üretilmesi için bir proje hayata geçirildi. Silifke'de projeye dahil olan kadınlarımız şu an üretime başladılar. Bugün de sizlere teknik bilgileri vereceğiz. Sizler de üretime başlayarak aile ekonominize katkı sağlayabileceksiniz. Zakkum çoğaltılması için evlerinizde çelikleme işlemini belirtilen şartları uygulayarak yapabilirsiniz" dedi.

Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi olarak projeyi organize edeceklerini ve alım garantisi veren Büyükşehir Belediyesine teslim edeceklerini vurguladı.

Daha sonra Ziraat Mühendisi Necla Bugay, zakkum çeliğinin yetiştirme konusunda bilgiler vererek, kadınlardan gelen soruları yanıtladı.

Meral Seçer, Tarsus Kültür Park içinde bulunan Büyükşehir Emekli Evini de ziyaret ederek, yaşlılarla sohbet etti. - MERSİN

Tarsuslu kadınlar Mersin Büyükşehir Belediyesine zakkum üretecek
Tarsuslu kadınlar Mersin Büyükşehir Belediyesine zakkum üretecek
Tarsuslu kadınlar Mersin Büyükşehir Belediyesine zakkum üretecek
Tarsuslu kadınlar Mersin Büyükşehir Belediyesine zakkum üretecek

Vahap Seçer, Mersin, Tarsus, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsuslu kadınlar Mersin Büyükşehir Belediyesine zakkum üretecek - Son Dakika Ekonomi

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