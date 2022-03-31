Tartıştığı esnafı 12. kattan bir alt kata atan sanığa 2 yıl 3 aya kadar hapis istemi - Son Dakika
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Tartıştığı esnafı 12. kattan bir alt kata atan sanığa 2 yıl 3 aya kadar hapis istemi

31.03.2022 13:18
Tartıştığı esnafı 12. kattan bir alt kata atan sanığa 2 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Tartıştığı esnafı Perpa Ticaret Merkezi'nin 12. katından 5 metre mesafedeki alt kata atarak ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığın "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan cezalandırılması istendi.

Tartıştığı esnafı Perpa Ticaret Merkezi'nin 12. katından 5 metre mesafedeki alt kata atarak ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığın "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan cezalandırılması istendi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ve avukatı ile müşteki İlyas Demirci'nin avukatı katıldı.

Demirci'nin avukatı söz alarak, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay yeri görüntülerinin incelemesinde ilk olarak müştekinin sanığa tokat attığını, sonrasında Boyalı'nın boğuştuğu Demirci'yi çekip asma kat boşluğundan aşağıya düşürdüğünü ve Demirci'nin yaralandığını belirtti.

Mütalaada, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Demirci'nin yaralanmasının hayati fonksiyonlarını ağır derece etkileyecek şekilde olduğu vurgulandı.

Sanık, müştekiyi kasıtlı düşürmüş

Taraflar arasında eskiye dayalı husumet bulunmaması, olayların ani gelişmesi, düşülen yerin yüksekliği ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin "kasten yaralama" kapsamında olduğu bildirilen mütalaada, Boyalı'nın yanlışlıkla olduğunu söylese de görüntülere göre Demirci'yi kasıtlı olarak düşürdüğü kaydedildi.

İlk haksız eylemin kim tarafından gerçekleştiği hususunda şüphe bulunduğu ifade edilen mütalaada, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereğince haksız tahrik hükümlerinden faydalanması gerektiğinden Boyal'nın "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı süre talebini kabul eden heyet, duruşmayı erteledi.

Dava ağır ceza mahkemesine gönderilmişti

Şişli'deki Perpa Ticaret Merkezi'nin 12. katında Çağdaş Boyalı ile İlyas Demirci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Boyalı, Demirci'yi iş merkezinin korkuluklarından atmıştı.

Bir alt kata düşen ve vücudunda kırıklar oluşan Demirci'nin şikayeti üzerine de Boyalı gözaltına alınmıştı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Boyalı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çağdaş Boyalı'nın "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

Yargılamanın başladığı İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Ekim 2021'de, eylemin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali bulunduğunu gerekçesiyle dosyayı görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine göndermişti.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tartıştığı esnafı 12. kattan bir alt kata atan sanığa 2 yıl 3 aya kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı esnafı 12. kattan bir alt kata atan sanığa 2 yıl 3 aya kadar hapis istemi - Son Dakika
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