Son Dakika Haberleri: Tasarruf ve Teknolojik Gelecek Projeleri Sunumu

Tasarruf ve Teknolojik Gelecek Projeleri Sunumu

2 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu, Kurumda Tasarruf ve Teknolojik Gelecek Projeleri" konularında sunum düzenlendi.

Tasarruf ve Teknolojik Gelecek Projeleri Sunumu, System.String[]
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu, Kurumda Tasarruf ve Teknolojik Gelecek Projeleri" konularında sunum düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen sunuma Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdür Vekili Dr. İbrahim İçöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Kaan Gaytancıoğlu ve Atabey Baytöre ile daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Sunumda Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Alpaslan Kurtoğlu, konu hakkında bilgiler verdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu PPK Tutanaklarını Açıklayan Merkez Bankası: Enflasyonda Riskler Devam Ediyor

Son Dakika! İsrail'den Suriye'deki Gerilimi Tırmandıracak Çıkış: Saldırılarımızı Artıracağız Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızından Üzen Açıklama: Annem Tekrar Yoğun Bakıma Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:39:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tasarruf ve Teknolojik Gelecek Projeleri Sunumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]