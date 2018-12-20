Tasarruf ve Teknolojik Gelecek Projeleri Sunumu
2 saat önce
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu, Kurumda Tasarruf ve Teknolojik Gelecek Projeleri" konularında sunum düzenlendi.
Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu, Kurumda Tasarruf ve Teknolojik Gelecek Projeleri" konularında sunum düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen sunuma Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, TESKİ Genel Müdür Vekili Dr. İbrahim İçöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Vekili Fatih Ünsal
, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Kaan
Gaytancıoğlu ve Atabey
Baytöre ile daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.
Sunumda Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Alpaslan Kurtoğlu, konu hakkında bilgiler verdi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:41 Kaynak: İHA
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