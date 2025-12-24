Taşcıer: Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Açıklanan asgari ücret daha şimdiden açlık sınırının 3 bin lira altındadır." dedi.

Taşcıer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin, işçi temsilcilerinin yer almadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Emekçinin sesinin duyulmadığını, sendikaların etkisizleştirildiğini savunan Taşcıer, masada yer almayan işçi adına rakamların kulislerde konuşulduğunu, bu konuda bahisler oynandığını öne sürdü.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 12 günlük çalışmalarının ardından asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak açıklandığını hatırlatan Taşçıer, "Açlık sınırı ekim ayından beri 28 bin 75 liranın üzerindedir. Açıklanan asgari ücret daha şimdiden açlık sınırının 3 bin lira altındadır." dedi.

Emeğin milli gelirden aldığı payın düşürüldüğünü savunan Taşcıer, buna yapısal tercihlerin neden olduğunu dile getirdi.

Gamze Taşcıer, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) asgari ücrete yönelik 131 sayılı sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanmaması dolayısıyla asgari ücretin belirlenme sürecinin yalnızca yürütme iradesine bırakıldığını söyledi.

Emeğin payı küçüldükçe büyümenin de kağıt üzerinde kalacağına işaret eden Taşcıer, "Asgari ücret pazarlık konusu yapılamaz. Asgari ücret iktidarın siyasi hesaplarına göre belirlenemez. Asgari ücret işveren hassasiyetine endekslenemez. Bugün her iki çalışandan birinin asgari ücret ve çevresindeki ücretlerle geçinmeye çalıştığı ülkemizde asgari ücret yaşamın kendisidir ve insan onuru temelinde hak olarak ele alınmalıdır." dedi.

CHP'li Taşcıer, partisinin iktidara gelmesi durumunda, ilk olarak İLO'nun 131 sayılı sözleşmesinin onaylanacağını, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu da demokratik yapıya kavuşturacaklarını belirterek, "İktidarımız döneminde asgari ücreti açlık sınırının üzerinde, yoksulluğu azaltan, yaşamı güvence altına alan düzeyde belirleyeceğiz. Emeğin milli gelirden aldığı payı büyüten gelir politikası ortaya koyacağız." diye konuştu.