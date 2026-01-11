Ankara Valiliği, taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, bunun dışında il genelinde eğitim öğretim faaliyetine devam edileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?