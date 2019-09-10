Son Dakika Haberleri: Taşköprü'de aşure dağıtıldı
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Taşköprü'de aşure dağıtıldı

55 dakika önce

Taşköprü Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Taşköprü'de aşure dağıtıldı, System.String[]

Taşköprü Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programa, Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, İlçe Müftüsü Kahraman Yaman, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsmail Berber, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, aşurenin paylaşmak olduğunu belirterek, bu günün İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde olmasına da vesile olmasını diledi.

Cumhuriyet Parkı, Abdullah Çatal, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:13 Kaynak: AA
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