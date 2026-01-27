Taşköprü'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Taşköprü'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Taşköprü\'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
27.01.2026 10:22
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Bekir Şimşek kazada hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Bekir Şimşek'in (26) kullandığı 37 ADS 276 plakalı otomobil, Taşköprü-Kastamonu kara yolu Ağcıkişi Mahallesi mevkisinde önce refüje, ardından elektrik direği ve ağaçlara çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bekir Şimşek, Acil Durum, Kastamonu, Güvenlik, Taşköprü, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

