Taşköprü\'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Bekir Şimşek'in (26) kullandığı 37 ADS 276 plakalı otomobil, Taşköprü-Kastamonu kara yolu Ağcıkişi Mahallesi mevkisinde önce refüje, ardından elektrik direği ve ağaçlara çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
